O centro da cidade de Anadia recebeu, durante dois dias (1 e 2 de junho), a 3.ª edição da Feira do Ambiente.

Perante expositores, alunos, docentes, diretores escolares, e autarcas, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, fez as honras da “casa” na abertura oficial da feira. A autarca destacou o facto de o certame coincidir com o Dia Mundial da Criança, num verdadeiro “dois em um”, o que deu ao evento o mote para que algumas ações e atividades fossem direcionadas especialmente para este público tão especial.

Quanto aos diversos expositores presentes (desde os produtos biológicos, até às árvores e floresta, passando pela Associação Florestal do Baixo Vouga, até aos carros elétricos), sublinhou que todos podem ajudar a sensibilizar a comunidade para as boas práticas e para outras alternativas que possam contribuir para um melhor ambiente.

De referir ainda que o certame cresceu em relação ao ano passado, estando presentes, nesta edição, 29 expositores.

Tal como em 2017, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE) juntou-se à Feira do Ambiente e realizou, em Anadia, mais um “Encontro Regional de Veículos Elétricos”, que serviu para explicar e demonstrar as vantagens deste tipo de veículos.