Brigada Alt’Ambiente junta 58 jovens em programa de voluntariado na Mealhada

Começou na manhã de terça-feira mais uma edição do programa de voluntariado jovem Brigada Alt’Ambiente, que este ano reúne 58 jovens, entre os 14 e os 30 anos, que vão realizar ações práticas de proteção ambiental, entre outras tarefas em vários serviços do Município.

O projeto é promovido pelo Município da Mealhada em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

Entre 1 de julho e 14 de agosto, os jovens participantes vão dedicar-se à defesa do meio ambiente em vários espaços do concelho. A iniciativa inclui a limpeza e manutenção de parques e jardins (remoção de resíduos, beatas, poda e rega), controle de espécies invasoras e recuperação de mobiliário urbano, construção de caixas-abrigo e hotéis para insetos, campanhas de sensibilização sobre compostagem, separação de biorresíduos, economia circular e consumo sustentável.

Para além do ambiente, o projeto apresenta-se com uma maior abrangência de setores municipais em termos de intervenção dos jovens, chegando à organização e manutenção do equipamento do Cineteatro Messias, digitalização de documentação do Arquivo Municipal (cultura), divulgação e promoção de atividades e eventos (turismo), acompanhamento de atividades de animação e apoio à família (educação) e apresentação do radar social e ações de sensibilização (ação social), entre outras funções.

Hugo Alves Silva, vereador com o pelouro da Juventude, deu as boas-vindas aos 58 participantes, dando nota desta maior abertura do projeto a vários serviços do Município, o que “acaba por vos dar uma visão mais alargada daquilo que fazemos na Câmara. É uma oportunidade excelente de conhecerem as pessoas e os serviços que fazem acontecer o Município no dia a dia”, disse, desafiando os jovens a aproveitarem este projeto para se envolverem nas decisões da autarquia.

Os participantes recebem 13 euros por cada manhã e têm seguro de acidentes pessoais, beneficiando de formação teórica e práticas ambientais, dirigidas pelo Centro de Interpretação Ambiental.

Este é já o quarto ano consecutivo do projeto no concelho, depois de, em 2024, ter reunido 36 jovens ao longo de cinco semanas e desenvolvido iniciativas no Parque da Cidade, Parque do Choupal e Jardim Municipal, entre outros locais.

Refira-se ainda que este programa de voluntariado Brigada Alt’Ambiente já foi reconhecido com o prémio regional e selo nacional do IPDJ pelas boas práticas em voluntariado jovem.