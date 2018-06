A Praça da Juventude, no centro da cidade de Anadia, servirá de palco no próximo dia 8 de junho (sexta-feira), pelas 22h, a um concerto com Salvador Sobral.

O cantor português venceu o Festival Eurovisão da Canção 2017, com a pontuação histórica de 758 pontos, trazendo pela primeira vez o troféu da Eurovisão para Portugal, após vencer o Festival RTP da Canção 2017 com a música “Amar pelos Dois”, da autoria de sua irmã, Luísa Sobral.

A sua atuação esteve, inicialmente, prevista para setembro do ano passado, nas Termas da Curia, mas acabou por ser cancelada, por motivos de saúde do artista.

De referir que este vai ser o seu primeiro concerto no continente, após a operação a que foi submetido para transplante do coração.

Esta presença ocorre no âmbito de “Às Sextas na Praça”, um projeto de animação cultural ao ar livre, criado pela Câmara Municipal de Anadia com o objetivo de dinamizar o centro da cidade de Anadia, de maio a setembro, nas noites de sexta-feira, promovendo, assim, a sociabilização e a cidadania, com a cultura como pano de fundo.