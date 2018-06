A receita da venda da edição especial do espumante Bairrada ‘1917-2017 Centenário das Aparições de Fátima’ reverteu o valor de 9.228,30 euros entregue na íntegra no passado dia 25 de junho, ao Centro de Acção Social do Santuário de Fátima. A instituição particular de solidariedade social, cuja missão consiste em acolher crianças e adolescentes em situações familiares difíceis, foi indicada pela Reitoria do Santuário de Fátima no ano passado, no âmbito desta iniciativa da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Associação Rota da Bairrada.

Na base deste projeto foi lançado o desafio aos produtores da Bairrada: criar um espumante capaz de reunir o melhor daquela região vitivinícola. A sua concretização contou com o apoio de 12 produtores, que doaram uma pequena parte da colheita de 2015 – Adega Cooperativa de Cantanhede, Adega Rama, Aliança Vinhos de Portugal, Ataíde da Costa Martins Semedo, Campolargo, Caves da Montanha, Caves do Solar de S. Domingos, Caves Primavera, Caves São João, Dulcineia Santos Ferreira, Quinta dos Abibes e Sociedade Agrícola Comercial Vinhos Messias –; com a colaboração técnica dos enólogos Francisco Antunes e José Carvalheira; e a colaboração de seis empresas: Anadil, Amorim, Enartis, Sigyn Design Solutions, Verallia e VOX.

Este néctar comemorativo nasceu com o propósito de assinalar o Centenário das Aparições de Fátima e teve uma edição limitada a 1917 garrafas numeradas, cuja identidade gráfica do rótulo e do packaging esteve a cargo de Nuno Teixeira, da Sigyn Design Solutions, a título de pro bono.

O rótulo contém ainda a imagem de Sua Santidade o Papa Francisco a quem, no dia 26 de abril de 2017, no Vaticano, foi entregue em mãos a garrafa n.º 1 deste Espumante Bairrada ‘1917-2017 Centenário das Aparições de Fátima’. Na imagem estão também três pombas, a simbolizarem a paz e a Santíssima Trindade; na gargantilha as rosas do coração de Maria.