A equipa de iniciados femininos do Frei Gil Voleibol Clube (FGVC) disputou a fase final do Campeonato Nacional este fim de semana em Fátima. O FGVC ganhou o jogo dos quartos de final contra a equipa de Fátima por 3-0, e perdeu na meia-final com a Associação Académica de São Mamede por 3-0. No jogo de apuramento do 3.º lugar, as bairradinas venceram o SC Espinho por 3-0.

O resultado final sagrou Campeão Nacional a Associação Académica de São Mamede, seguida da Juventude Pacense (2.º), Frei Gil Voleibol Clube (3.º), Sporting Clube de Espinho (4.º), CSCM Fátima (5.º), CE Levada (6.º), SL Benfica (7.º) e Clube K (8.º).

Eduarda Campos, atleta do FGVC, recebeu o prémio de melhor atleta em campo no último jogo.

Esta foi a segunda fase final disputada por algumas destas atletas e os resultados melhoraram relativamente ao 6.º lugar nacional conseguido na época anterior.

O Frei Gil Voleibol Clube está orgulhoso pelos resultados atingidos esta época. Este 3.º lugar das iniciadas vem somar-se ao título de Campeão Nacional de juvenis masculinos conseguido há duas semanas.

Os agradecimentos vão para a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, para os patrocinadores LATAP, SMIC e LTP, para todos os pais e apoiantes que foram incansáveis a acompanhar estas equipas e para os membros da Direção do FGVC.

Atletas. Salomé Neves, Rita Marques, Beatriz Martins, Karina Pereira, Camila Martinho, Constança Viegas, Eduarda Campos, Filipa Pato, Inês Fernandes, Gabriela Rocha, Carolina Ferreira, Juliana Lopes, Mariana Silva, Inês Lopes, Ana Cristina Santos, Joana Martins, Inês Ferreira e Mariana Belchior.

Treinador: Carlos Cipriano. Gerson Ferreira e Inês Pato (treinadores adjuntos).