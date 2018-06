ANADIA FC

Três anos depois de ter saído (Águeda, Mortágua e Beira-Mar), Marc Mucha está de regresso ao Anadia. É o quinto reforço para a equipa de Nuno Pedro.

RECREIO DE ÁGUEDA

O Recreio Desportivo de Águeda inicia os trabalhos de preparação da nova temporada no dia 2 de julho, com a apresentação dos jogadores e equipa técnica. Depois da divulgação da equipa técnica liderada por Henrique Nunes, o clube renovou com Iafai, Rodrigo, Niang, Tiago Dias e Rui Rodrigues, bem como os regressos dos aguedenses Filipe Melo (ex-Vila Real e com formação feita no clube) e Tito (ex-Alba). O guarda-redes Ricardo Neves (ex-Cinfães), Diakhaté (ex-Nimes), Hugo (ex-Areas – Espanha), Marco, Filipe Avelar (provenientes de clubes espanhóis) e Emanuel (proveniente de um clube brasileiro), são reforços assegurados.

OBSC

Confirmado Amorim Nunes como treinador, a direção do Oliveira do Bairro renovou com os seguintes jogadores: Luís, Marcelo, Luís Oliveira, Miguel Oliveira, Bruno Lopes, Marito, Leandro, Agostinho, Nelson Rato, Gui e Zé Reis. Quanto a reforços, o clube conta com dois regressos: Bem-Haja (ex-Anadia) e João Rui (ex-Vista Alegre). Alexis, Luís Barreto e Ronan terminaram a carreira.

AD OIÃ

Depois de ter alcançado a manutenção na última jornada, o Oiã já prepara a segunda participação consecutiva na 1.ª Divisão Distrital da AFA. Carlos Maio continua como treinador. Manuel (ex-Juve Force), Diogo Pires e Zamorano (ambos ex-Vista Alegre), são fortes hipóteses para reforçar o plantel.

FERMENTELOS

Gilmar Alves é o novo treinador do Fermentelos, substituindo no cargo Fernando Silva, que abandonou a carreira.

MOURISQUENSE

Depois do sucesso obtido na última época, que culminou com a subida de divisão (Campeonato Safina), Pedro Moniz vai continuar mais uma época como treinador da formação da Mourisca do Vouga.

MAMARROSA

Com o problema do treinador há muito resolvido (entra Luís Pinho), a direção do Mamarrosa tenta definir o plantel a tempo e horas. Renato Pinho, Tiago Alves, Rafael Pinho, Rui Silva e Gi (todos ex-Águas Boas), André Alves (ex-Ribeira/Azenha) e Nani, que já jogou no Oiã, são reforços.

UD BUSTOS

Daniel Santos vai continuar mais uma época como treinador do Bustos. O plantel não deverá sofrer grandes alterações.

ÁGUAS BOAS

Depois da excelente época realizada (4.º lugar), Nuno Ferreira mereceu de novo a confiança dos responsáveis do Águas Boas e continua como treinador.

PAREDES DO BAIRRO

Lampadinha continua como treinador do Paredes do Bairro, cujo objetivo é melhorar a classificação da última época, onde ficou em 8.º lugar na Série C do Campeonato da 2.ª Divisão da AFA. Bruno Leal é o adjunto.