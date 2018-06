O Município de Oliveira do Bairro levou, no passado dia 7 de junho, cerca de 40 jovens e adultos carenciados ou com limitações físicas e mentais, ao Estádio da Luz, em Lisboa, para verem o jogo de futebol entre as seleções de Portugal e Argélia.

A viagem partiu de um convite da Federação Portuguesa de Futebol, no âmbito da iniciativa “Portugal numa Bancada”, que disponibilizou a todos os Municípios 50 convites para fãs da Seleção Nacional. No caso de Oliveira do Bairro, a Câmara Municipal convidou as IPSS do concelho para participarem nesta iniciativa e assim proporcionar aos seus utentes um dia especial, oferecendo-lhes a oportunidade de verem os seus ídolos futebolísticos.

Ao convite do Município, aderiram a Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, SOLSIL e Centro Social de Oiã, que definiram em conjunto os critérios para a escolha dos utentes que participaram nesta atividade, acompanhados por técnicos responsáveis.

Susana Martins, Vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, garantiu que se tratou de uma “experiência inesquecível para as crianças e jovens carenciados e para os mais condicionados, física e mentalmente, que tiveram uma oportunidade única, de participar numa grande festa desportiva”. A autarca, que acompanhou a comitiva, testemunhou “a euforia e a felicidade estampada nos rostos de todos os participantes, que vibraram com cada jogada e com cada golo da nossa Seleção”. “Fiquei com a certeza que foi uma experiência que jamais esquecerão e que, de outra forma, seria muito difícil terem a oportunidade de a vivenciarem”, completou Susana Martins.

O transporte da comitiva de Oliveira do Bairro foi garantido pelo Município, assim como a refeição após o jogo, em que Portugal venceu por 3-0 a sua congénere argelina, no último encontro antes da partida para a Rússia, onde vai disputar o Campeonato de Mundo de Futebol.