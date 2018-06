O Museu do Brincar, em Vagos, ganhou pela segunda vez o Certificado de Excelência do TripAdvisor. Na sua oitava edição, o reconhecimento homenageia estabelecimentos que receberam avaliações excelentes dos viajantes no TripAdvisor no último ano. De entre os que já conquistaram este Certificado de Excelência estão atrações, restaurantes e acomodações no mundo inteiro, que proporcionam uma experiência de qualidade aos clientes.

O Museu do Brincar está entre experiências e empresas de turismo a quem este Certificado de Excelência reconhece que “invariavelmente recebem elogios e altas pontuações no maior site de viagens do mundo”, declara Heather Leisman, vice-presidente de marketing do setor, TripAdvisor. “Com este prémio, homenageamos publicamente os estabelecimentos que interagem com clientes e usam os feedbacks recebidos para ajudar viajantes a encontrar e reservar a viagem perfeita com confiança.”

O Certificado de Excelência é atribuído anualmente e leva em consideração a qualidade, a quantidade e as avaliações enviadas pelos viajantes do TripAdvisor num período de 12 meses.