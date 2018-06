A Associação Rota da Bairrada inaugura, no início do mês de julho, dois novos Espaços “Pop-up” Bairrada nas Praias da Vagueira e Tocha. Estarão abertos diariamente para promover a oferta turística da região e receber os veraneantes destas duas praias nos municípios associados de Vagos e Cantanhede.

Os Espaços Bairrada são locais de promoção e divulgação da oferta turística regional criados com o objetivo de promoção do território, tendo a oferta organizada e estruturada, fomentando o trabalho em rede, incorporando não só, os diversos produtos e serviços mas também as infraestruturas de apoio que compõe um produto capaz de responder às atuais exigências dos visitantes. Tratam-se de um conceito que marca a identidade da Bairrada, já implementado no Município de Anadia (Espaço Bairrada – Curia, sede da Associação) e de Oliveira do Bairro e agora em formato “Pop-up” ou sazonal nas Praias da Vagueira e da Tocha.

Estes Espaços, a inaugurar no inicio do mês de julho, terão o seu papel de informação e promoção turística ao visitante e simultaneamente comercialização dos produtos e serviços da Bairrada. Pretende-se que sejam espaços onde, residentes e turistas, que visitem a região passem momentos agradáveis e de convívio em torno dos produtos da Bairrada, tendo a possibilidade de os adquirir. Nestes espaços será possível encontrar os mais variados produtos que vão desde os vinhos Bairrada, tintos, brancos e rosés, aos espumantes, licorosos e aguardentes, passando pelos doces tradicionais, artesanato ou mesmo livros de autores bairradinos. Todos estes produtos poderão ser adquiridos nestes espaços que servirão igualmente como salas de prova dos vinhos da região Bairrada.

Jorge Sampaio, presidente da Associação refere ‘O turismo em Portugal tem crescido e a Bairrada vai acompanhando também este crescimento, não só em termos de procura, mas também da oferta que é cada vez mais organizada. Tendo presente esta realidade, importa promover a região e os seus produtos endógenos a todos os visitantes que estão na região e nestas duas belíssimas praias da Bairrada – Vagueira e Tocha’

Espaço Bairrada da Praia Vagueira

Inauguração Oficial a 1 de julho, às 16h30 (Largo Parracho Branco)

Horário

Segunda a sexta-feira – 13h às 20h

Sábado e Domingo – 11h às 20h

Espaço Bairrada Praia Tocha

Inauguração Oficial a 9 de julho, às 16h (Avenida Doutor Silva Pereira nº 2)

Horário

Segunda a Domingo – 11h às 19h