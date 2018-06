Acontece daqui a uma semana, de 6 a 8 de julho. Conhecido como o evento “mais saboroso” do verão, o Vagos Sensation Gourmet está de regresso à praia da Vagueira, e promete, como sempre, muitas surpresas a nível gastronómico. Desde logo o curioso tema, escolhido para esta 5.ª edição – “Ultrapassa os teus limites” -, que pretende, segundo a organização, celebrar a diversidade e a riqueza do património gastronómico português.

Estão confirmadas as presenças, entre outros, de grandes nomes do panorama gastronómico nacional e internacional, como Filipa Gomes, Vítor Matos e Vasco Coelho Santos, chef revelação do ano. Como convidado internacional estará Nurdin Topham (1* Michelin). Haverá atividades agendadas para os três dias do certame, nomeadamente showcookings, debates, provas comentadas, espetáculos e degustações.