O presidente da Associação Portuguesa das Cidades Europeias do Desporto (ACES Portugal), Nuno Pedro Santos, vai regressar a Anadia, no próximo dia 31 de julho, para oficializar a candidatura do município a Cidade Europeia do Desporto (CED) em 2020, numa cerimónia que decorrerá, a partir das 15h, no Museu do Vinho Bairrada.

Depois de, em novembro de 2016, ter sido revelada a vontade de Anadia de se candidatar a CED, a Câmara Municipal formalizou essa pretensão, em março de 2017, remetendo a respetiva “Carta de Intenção” aos presidentes da ACES Europe e da ACES Portugal, entidades responsáveis pelo reconhecimento daquele estatuto. Em abril seguinte, por ocasião da inauguração da Feira do Desporto, Saúde, e Bem-Estar de Anadia, foi feita uma primeira apresentação das linhas gerais e objetivos da candidatura.

De então para cá, a autarquia tem-se desdobrado em iniciativas promotoras da candidatura, com destaque para eventos como o Manifesto de Apoio ou a Anadia Wine Run, ambos realizados em maio do corrente ano. Em todo o processo, e de acordo com a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, “tem sido particularmente relevante o apoio e o envolvimento das associações do concelho, bem como da população em geral, e ainda a adesão de consagradas figuras do desporto nacional, que assumiram o papel de embaixadores da candidatura”.

Quanto ao procedimento formal de candidatura, foram entretanto cumpridas mais duas etapas essenciais: a visita de Nuno Santos, presidente da ACES Portugal, a Anadia, que ocorreu em abril passado, e a entrega àquela entidade, no dia 30 de maio, das respostas ao questionário de formalização da candidatura a CED em 2020.

Agora, é chegado o momento de superar mais uma etapa, com a realização da cerimónia de aceitação formal da candidatura, durante a qual o presidente da ACES Portugal irá entregar a placa que identifica Anadia como candidata oficial a CED em 2020. Trata-se de um ato simbólico que Nuno Santos já realizou em duas outras cidades portuguesas que recentemente se apresentaram como concorrentes a este desafio.

Anadia, a primeira cidade a apresentar-se na linha de partida será, assim, a última a realizar esta cerimónia. Para além dos presidentes da ACES Portugal, da Câmara Municipal de Anadia, e da Turismo Centro de Portugal, estarão presentes autarcas, embaixadores e membros das comissões da candidatura, e representantes das associações do concelho, entre outros. Oportunamente, Anadia receberá a visita do Comité de Avaliação, liderado por Gian Francesco Lupattelli, presidente e fundador da ACES Europe, a quem caberá aferir o cumprimento dos critérios de elegibilidade previstos no regulamento de candidatura.