Depois de muitas confusões, já são conhecidas as séries do Campeonato de Portugal, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol. O Anadia Futebol Clube ficou na Série C e o Recreio Desportivo de Águeda na Série B. São 72 as equipas inscritas, com quatro séries de 18 equipas cada. A definição das séries foi de acordo com a localização geográfica de todas as equipas, sendo que as equipas madeirenses estão nas séries a norte e as açorianas estão nas séries a sul.

Recorde-se que esta época marca uma nova estrutura nesta competição, com mais uma redução de equipas. Os dois primeiros clubes de cada série apuram-se para o play-off de promoção (apenas dois sobem), sendo que serão 20 os despromovidos (cinco por série).

O Campeonato de Portugal começa a 12 de agosto, terminando a fase regular a 12 de maio. Os playoff jogam-se entre 25 de maio e 23 de junho. O sorteio dos calendários está marcado para a próxima segunda-feira, dia 16, às 15h.

Adversários do Anadia FC na Série C: Alverca, União de Leiria, Torreense, Caldas, Alcains, Benfica e Castelo Branco, Fátima, Loures, Oliveira do Hospital, Peniche, Sacavenense, Sertanense, Sintrense, Vilafranquense, Mação, Oleiros e Nogueirense.

Adversários no Recreio de Águeda na Série B: Amarante, Pedras Rubras, União da Madeira, Marítimo B, Paredes, Leça, Gondomar, Coimbrões, Cinfães, Sp. Espinho, Lourosa, Mêda, Cesarense, Sanjoanense, Penalva do Castelo, Lusitano de Vildemoinhos e Gafanha.