RECREIO DE ÁGUEDA

Paulatinamente, o Recreio de Águeda, que irá competir na Série B do Campeonato de Portugal, vai compondo o seu plantel, depois das muitas saídas verificadas, tendo apenas permanecido cinco jogadores da época passada: Rodrigo, Tiago Dias, Iafai, Rui Rodrigues e Niang. Os Galos do Botaréu contrataram, até ao momento, os seguintes jogadores: o guarda-redes Ricardo, ex-Cinfães; os defesas Louis Souffo, ex-Pedras Rubras; Mica, ex-Cinfães; Alex, ex-Juventus – Brasil; Obama, ex-Areas – Espanha; Filipe Melo, ex-Vila Real; Emanuel, ex-São José – Brasil; Alex Matos, ex-CPK Macau; Neto, ex-Goianense – Brasil e Fábio Silva, ex-Sampedrense. Os médios Ataíde, ex-Cinfães e Tito, ex-Alba, e os avançados Tucha, ex-Arouca; Marco Meireles e Filipe Aguiar, ambos ex-Gibraltar United.

OBSC

O Oliveira do Bairro continua a preparar a próxima época, cujo regresso ao trabalho está agendado para 6 de agosto. Detetadas as lacunas no ataque, o clube chegou a acordo com o ponta de lança Diogo Barros, ex-júnior da Oliveirense, que faz assim a sua estreia numa equipa sénior.

BUSTOS

A União Desportiva de Bustos renovou por mais uma época com Jorge Duarte, conhecido no mundo do futebol por Russo, e viu Xano regressar ao clube.

MAMARROSA

Pião, Pedro Melo, Sérgio Borges, André Filipe e Miguel Fontes renovaram por mais uma temporada.

MOURISQUENSE

Com o objetivo de fazer uma época tranquila no regresso ao Campeonato Safina, o Mourisquense conta com mais quatro reforços: Cristiano (ex-Vista Alegre), João Melo (ex-Famalicão), Fábio Marques (ex-Macinhatense) e Pedro Pires (ex-júnior).

O clube chegou a acordo para a continuidade por mais uma época dos seguintes jogadores: Vasco, Zé Pedro, André Barros, Bruno Saraiva, Brunito, Rui Mira, Paulo Monteiro, Ianique, Xano e Fábio Diogo.

MEALHADA

Joel Figueiredo e Gonçalo Gonçalves, ambos ex-Famalicão e Edu (ex-Ançã), são, para já, as caras conhecidas do Grupo Desportivo da Mealhada para atacar mais uma época na 1.ª Divisão da AFA, sob o comando técnico de Davide Dias.

Rafa, Godinho, Jeffrey, Mike, João Rosas e Marcos renovaram por mais uma época.

ANTES

Depois da época fantástica realizada, que culminou com a subida de divisão e o título de campeão da 2.ª Divisão Distrital, o Centro Recreativo de Antes renovou por mais uma época o contrato com o treinador José Rocha.

PAMPILHOSA

Depois de nove épocas ao serviço do Mortágua, onde realizou excelente trabalho com subida e manutenção do clube nos campeonatos nacionais, Maná é o novo treinador dos ferroviários. O objetivo do Pampilhosa passa por lutar pelos lugares cimeiros do Campeonato Safina.

Brito, Júnior, Carela, Cancela, Miguel Ramos e Lima renovaram por mais uma época. Mauro Pereira (ex-Sertanense), João Amaral (ex-Condeixa), Diogo Rola, Pitéu e Miguel Gomes, todos ex-Mortágua, são reforços confirmados.

LAAC

O guarda-redes Maloio (ex-Mealhada) e o médio Teixeira (ex-Bustos) assinaram pelo clube de Aguada de Cima.

VN MONSARROS

Carlos Cardeira, depois de ter treinado Pampilhosa, Mealhada, Mortágua, Aguinense, entre outros, está de regresso ao futebol para treinar a Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros, que volta a competir no distrital da 2.ª Divisão.

AGUINENSE

O trabalho que desenvolveu nos últimos nove jogos da última época, valeram a António Castanheira continuar como treinador da Associação Recreativa Aguinense.

ATÓMICOS

De regresso ao principal escalão do futsal distrital aveirense, os Atómicos têm praticamente o plantel fechado, onde o objetivo passa claramente pela manutenção.

Da época passada renovaram os seguintes jogadores: Miguel Gomes, Samuel Pataco, Mica, Bruno Morais, Xano, Daniel Matos, Roubaco e Bruce.

No que diz respeito a reforços, o clube oliveirense contratou Pedro Marques (ex-Almalaguês), Pedro Furão (ex-Beira-Ria), Rui Noivo (ex-Miranda do Corvo), Tiago Silva (ex-CRECUS) e Iuri Simões (ex-Almas).

Daniel Vilarinho continua como treinador.