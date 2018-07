O programa Polis Litoral Ria de Aveiro continua a fazer investimentos no sentido da valorização e aproximação da comunidade à Ria. No passado domingo, foi inagurado o troço de 25 km de uma Via Ecológica Ciclável, neste caso que liga Vagos a Mira. O investimento foi de 1,11 milhões de euros. A via tem uma extensão total de 48 km, desenvolvendo-se em dois percursos: entre Estarreja – Albergaria-a-Velha – Aveiro (com 23 km) e Vagos – Mira (com 25).

