O projeto “Dou Mais Tempo à Vida”, da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que decorreu nos últimos três meses em Oliveira do Bairro, realizou a festa de encerramento no passado sábado, no Parque do Rio Novo, na Mamarrosa.

Durante mais de 12 horas de animação, convívio e ações de promoção de saúde, responsáveis do Núcleo Regional do Centro da LPCC, Comissão Organizadora e equipas do projeto, autarcas e população em geral participaram nas ínumeras atividades previstas para assinalar o encerramento deste projeto que, desde o passado dia 22 de abril, multiplicou-se em diversas iniciativas de promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro, assim como a divulgação dos serviços da Liga de apoio ao doente oncológico e à familia, conseguindo angariar nas atividades levadas a cabo um montante superior a 37 mil euros (dados provisórios).

Durante três meses, as 34 equipas constituídas, com 444 voluntários, levaram a cabo 78 atividades em todo o concelho, envolvendo associações e a população, num grande projeto, também muito acarinhado pela Câmara de Oliveira do Bairro e Juntas do concelho.

Leia a reportagem completa na edição de 19 de julho 2018 do JB