O. Bairro: Jair Pereira diz a juíza que matou São Figueiredo em legítima defesa

Jair Pereira está em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional de Aveiro, depois de ter sido detido, no passado sábado.

O corpo de Conceição Figueiredo vai ser velado por familiares e amigos na tarde de amanhã, quinta-feira, entre as 16h e as 20h, na capela mortuária em Oliveira do Bairro. O corpo será depois transladado para França, país onde se encontram os seus filhos, sendo aí realizado o funeral.

Na foto: a casa no Cercal, onde Jair Pereira foi detido

Jair Pereira, o suspeito da morte de Conceição Figueiredo, foi detido no sábado, e vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. O alegado homicida, de 54 anos, foi detido pela GNR de Oliveira do Bairro no Cercal, a cerca de 300 metros (em linha reta) da sua residência, na Murta, depois de ter estado 20 dias em fuga.

Na segunda-feira, perante a juíza de instrução criminal, prestou um depoimento de cerca de três horas, onde terá dito que agiu em legítima defesa. Porém, as provas reunidas pela Polícia Judiciária de Aveiro resultaram na sua indiciação judicial por crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, que, se provados em julgamento, podem custar-lhe até 25 anos de cadeia.

Jair Pereira foi detido após uma denúncia feita por uma mulher de 80 anos, emigrante, proprietária da casa onde Jair estava escondido ilegalmente.

A dona da casa encontrou sinais de ocupação no jardim, como roupas masculinas espalhadas, garrafas de água e mantimentos, e alertou as autoridades. Quando as patrulhas chegaram, Jair tentou fugir pela parte de trás da casa, mas foi rapidamente intercetado.

Jair Pereira é o principal suspeito da morte de Conceição Figueiredo, de 69 anos, que desapareceu no dia 18 de maio, depois de ter estado numa dancetaria, na Palhaça, com o agora detido. O corpo de São Figueiredo foi encontrado numa zona de mato, em Mortágua, quinze dias depois. Terá sido assassinada com vários golpes de faca, por Jair Pereira, com quem terminara um relacionamento no verão passado, que este nunca aceitou.

Escondido ao pé de casa

A casa da emigrante onde Jair Pereira se encontrava é da irmã de António Silva, vizinho e amigo próximo, a quem pedira, na madrugada do crime, para que cuidasse da sua mãe acamada.

Este casal, António Silva e Maria da Soledade, já tinha sido contactado por Jair durante o período em que este esteve desaparecido, pedindo-lhe para que se entregasse às autoridades, o que este sempre recusou, dizendo que preferia suicidar-se. Apenas aceitou revelar onde estava o corpo de Conceição Figueiredo.

Entre vizinhos, já se suspeitava que o jardim da casa da emigrante, no Cercal, fosse agora o seu esconderijo, depois de nos primeiros dias, ter supostamente sido ajudado por um primo. A proprietária da casa no Cercal regressou a Portugal em abril, e era ali que vivia, sozinha, entre a primavera e o verão. Segundo JB apurou, a senhora andava desconfiada de que Jair Pereira ali estivesse escondido, tendo no sábado ido acompanhada a casa, onde foram detetados vestígios da presença do fugitivo. Alertou as autoridades, que cercaram a moradia, tendo Jair Pereira sido detido e algemado, sem oferecer resistência. Irá aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Aveiro.