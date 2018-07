O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Oliveira do Bairro encerra a época desportiva com uma corrida e caminhada no dia 29 de julho (domingo), na vila de Oiã.

Esta será também a última sessão da iniciativa “Pelos Caminhos de Oliveira”, promovida pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro através do Centro Municipal de Marcha e Corrida local, que percorreu todas as freguesias do concelho nos últimos meses, visando promover a prática desportiva e modos de vida mais ativos e saudáveis.

A receção aos participantes, na Praça do Cruzeiro, está marcada para as 9h30, seguindo-se o aquecimento, às 10h, antes do início da caminhada, que terá um percurso de 6 km, e da corrida trail, de 12 km.

Refira-se ainda que a iniciativa vai ser realizada em parceria com a Associação Jovem Oianense, integrando o seu evento “Fim de Semana Diferente”, que se vai realizar em Oiã nos dias 28 e 29 de julho (ver página 24 desta edição).

As inscrições para a caminhada e corrida são gratuitas e obrigatórias e podem ser feitas através de formulário online disponibilizado na página de facebook do Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro, via e-mail (parquedesportivo@cm-olb.pt) ou contacto telefónico (234 732 120).