A Feira Histórica e Tradicional de Vilarinho do Bairro vai já na 4.ª edição e promete voltar a fazer as delícias dos visitantes. Durante três dias (dias 20, 21 e 22 de julho), esta localidade vai regressar à Idade Média.

Numa autêntica viagem no tempo, com direito a cortejo medieval, torneio de armas e assalto ao burgo e caça às bruxas, Vilarinho do Bairro vai mergulhar numa época que ficou conhecida como “das trevas”, da vassalagem, do tempo em que o clero e a nobreza dominavam na sociedade.

O relógio já está em contagem decrescente e, à semelhança de anos anteriores, ultimam-se os preparativos (este ano no largo da Casa do Povo) para mais uma recriação histórica que se adivinha muito concorrida.

Para já, essa é a expetativa do autarca Dinis Torres que, há quatro anos, deu início a este evento, na altura realizado para assinalar os Quinhentos Anos de Foral Manuelino.

Catarina Cerca

