A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Águeda um homem de 33 anos, por suspeitas de tráfico de droga, segundo um comunicado daquele órgão policial, datado de 2 de agosto.

De acordo com a mesma fonte, foram apreendidas milhares de doses de haxixe, anfetaminas, ecstasy, LSD e liamba.

Segundo a PJ, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), que tinha como propósito a prevenção e repressão da introdução de produtos estupefacientes em território nacional.

“Na posse do detido foram apreendidos 253 comprimidos de ecstasy (MDMA), haxixe suficiente para 2.600 doses individuais, e ainda 75 micro-selos de LSD, anfetaminas e liamba, além de uma quantia considerável de dinheiro”, diz o comunicado.

Segunda a PJ, as investigações vão continuar, a cargo daquela unidade nacional.