JOGO DE PREPARAÇÃO

Anadia FC 1 – Académica (Sub 23) 1

O Anadia apresentou-se aos seus adeptos com pompa e circunstância, revelando um por um os 24 jogadores à disposição de Nuno Pedro para o arranque da nova época, frente ao Loures, em casa, na 1.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A partir de agora a luta vai ser a sério, acabaram as experiências, e fica a certeza de que, com um plantel tão jovem e irreverente, o trabalho mental vai adquirir um estatuto de transcendental importância.

A partida de apresentação revelou parte do entrosamento que os jogadores foram adquirindo ao longo dos 34 dias de duração dos trabalhos de pré-época. Frente a um conjunto também ele jovem, e que vai participar na recentemente criada Liga Revelação, destinada a atletas sub-23, o Anadia assumiu o jogo e chegou à vantagem ainda na primeira metade, mas o cansaço acumulado pela sobrecarga de jogos permitiu à Académica ter mais bola e acabar por igualar a partida. No final, Nuno Pedro revelou que a equipa, finalizada que está esta pré-época, “tem trabalhado uma ideia de jogo bem definida e estará certamente preparada para o primeiro jogo em casa, frente a uma equipa candidata à subida”.

Claudiano Bezerra da Silva, conhecido no meio futebolístico por Kaká, campeão nacional por três vezes no Chipre, uma ao serviço do Omonia Nicósia e duas representando o APOEL Nicósia, e com presença numa final da Liga Europa ao serviço do Braga, na derrota em 2011 com o FC Porto (0-1), é a cara mais recente do plantel às ordens de Nuno Pedro. Nas palavras do técnico anadiense, a presença do defesa-central de 37 anos, “será importante pela experiência e conhecimento que o mesmo trará ao seio do grupo de trabalho”.

Jorge Santos