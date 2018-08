A estância termal da Curia vai estar em festa nos próximos dias.

De 10 a 12 de agosto, a Curia vai ser palco de mais uma edição da Festa do Leitão e do Espumante, evento que integra ainda, a 12 de agosto, o VII Circuito da Curia – Troféu Floriano Mendes, em Sub 23.

Assim, no próximo final de semana, todos os caminhos vão dar à Curia, onde residentes e visitantes poderão degustar o ex-líbris da região – leitão assado da Bairrada – e provar os néctares e espumantes aqui produzidos.

O evento, que é já uma tradição na estância termal, regressa, uma vez mais ao Parque das Merendas, localizado junto à Estação da CP e à sede da Associação Rota da Bairrada.

Numa organização da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, estes três dias de festa e animação contam ainda com o apoio da Câmara Municipal de Anadia.

O autarca local, Óscar Ventura, avança que a opção foi por concentrar a animação nestes três dias, uma vez que existem, nesta altura do ano, muitas propostas de festas nas várias localidades, optando a autarquia por um cartaz mais forte, mas em apenas três dias.

Contudo, Óscar Ventura, presidente da Junta de Freguesia desta UF, realça o facto do leitão e do espumante constituírem dois importantes ex-líbris do concelho que, só por si, são ingredientes suficientes para o sucesso desta festa que, este ano, volta a contar com a presença de dois restaurantes da UF (Dina Queirós e O Sancho) que, no Parque de Merendas, servirão não só o leitão, mas também muitas outras iguarias da rica gastronomia bairradina, sempre acompanhadas por vinhos e espumantes produzidos no concelho.

Ler mais na edição impressa ou digital