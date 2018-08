A Câmara Municipal da Mealhada assinala o Dia Internacional da Juventude com uma festa dedicada aos jovens. O cenário do Parque da Cidade transforma-se num palco e numa pista de dança, dia 11 de agosto. A festa tem entrada gratuita.

A DJ Olga Ryazanova é a principal atração de uma noite que promete encher o Parque da Cidade de jovens, a partir das 22h, junto ao deck/ palco de madeira situado próximo da entrada da cafetaria. Esta jovem russa ocupa atualmente a posição 17 no top 100 das DJ femininas a nível mundial e é DJ oficial Mega Hits.

Toda a festa decorrerá num cenário fantástico que combina o ambiente do Parque da Cidade da Mealhada com a “glow night party”, uma festa de luzes e pinturas fluorescentes, com animadores trajados a rigor que vão interagir com o público.

Este dia temático é incluído no programa de animação “Verão é na Mealhada”, que integra uma programação diversificada nos meses de julho, agosto e setembro. Com o programa, a autarquia procura dinamizar a economia local e proporcionar momentos de lazer à população.