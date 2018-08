É já no próximo domingo, 2 de setembro, que Pedro Tochas inicia na Praia da Tocha uma digressão do seu espetáculo de rua, “Nariz Preto”, por 17 municípios da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, no âmbito da programação da “Coimbra Região de Cultura” promovida por esta entidade. Na organização do evento estão também envolvidos como parceiros o Município de Cantanhede, a Junta de Freguesia da Tocha e a Associação de Moradores da Praia da Tocha.

No Largo da Fonte, a partir das 18h00, Pedro Tochas vai realizar uma atuação que “cria uma aventura épica com a ajuda do público. Mímica, circo e teatro físico, em ambiente de cinema mudo, são os elementos que fazem parte de uma história cheia de mistério e emoção, povoada por heróis e monstros, que prometem encantar e fazer rir toda a família”.

Concebido para ser apresentado em espaços públicos, seja em praças ou em ruas, e dirigido a públicos de todas as idades, o espetáculo recria o ambiente de cinema mudo e remete para um certo imaginário dos filmes de terror dos anos 1980. Segundo Pedro Tochas, ’Nariz Preto” “é uma espécie de filme mudo de terror, mas que não mete medo a ninguém“. Povoada por “zombies” e heróis, a história desenrola-se a partir de um artista de rua com uma atuação que descamba, o que o leva a socorrer-se do público para ultrapassar a ameaça de um falhanço. O resultado “nunca é o mesmo, porque depende da forma como as pessoas interagem” adianta o humorista.

Pedro Tochas começou por ser “artista de rua, o lugar mágico de todos os dias, de toda a gente. O Teatrão deu por ele e contratou-o para as suas duas primeiras produções.

O trabalho de rua nunca parou, mas sentiu falta de outro tipo de formação. Viajou até aos Estados Unidos e estudou malabarismo e comédia física no Celebration Barn Theater.

O seu site oficial refere ainda que “para aprofundar os estudos foi até Inglaterra, ingressou na Circomedia-Academy of Circus Arts and Physical Theatre onde estudou teatro físico. No fim do curso foi convidado a voltar para um ano de especialização. Voltou no ano seguinte mas desta vez com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian que o ajudou a suportar o custo de vida em Inglaterra.

Regressou a Portugal, agora com outra formação e disposto a, mais uma vez, testar na rua tudo o que tinha aprendido. Trabalhou de norte a sul e levou espetáculos ao estrangeiro. Apresentou vários espetáculos a solo no campo do teatro físico até que resolveu arriscar na Stand-Up Comedy, pela qual tinha ganho gosto em Inglaterra”.

O espetáculo de Pedro Tochas na Praia da Tocha faz parte da programação de “Coimbra Região de Cultura” que a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra está a promover, designadamente no âmbito da ação “Festival Espírito do Lugar”. A operação “Coimbra Região de Cultura” está estruturada em três ciclos temáticos anuais, que consubstanciam a criação, desenvolvimento e implementação de diferentes “camadas” da rede de programação intermunicipal.