Apesar de alertado atempadamente, através de abaixo-assinado que reuniu cerca de 500 assinaturas, a decisão do bispo diocesano foi contrária à vontade de quem defendia a manutenção do Pe. Ivanil Portela em Vagos. Acabou por ser nomeado para três das paróquias do sul do concelho, Ponte de Vagos, Covão do Lobo e Santa Catarina, onde vai ocupar a vaga deixada pelos missionários combonianos do Coração de Jesus, cujo contrato firmado com a diocese terminou.

Segundo a nota divulgada, cinco das onze paróquias do arciprestado de Vagos vão ter novos párocos. Fernando Lacerda Ferros, por exemplo, que se mantém como arcipreste de Vagos, é agora vigário paroquial de Calvão, acumulando com Santo André de Vagos e Gafanha da Boa Hora. Quanto a Nuno Duarte Silva Queirós, que assume a direção do Secretariado Diocesano da Liturgia, é agora pároco de Fonte de Angeão e mantém os serviços pastorais em Soza e Santo António de Vagos.

Para a paróquia de S. Tiago de Vagos, de onde foi dispensado, “por razões de saúde”, o Pe. Manuel Carvalhais, que aqui se manteve desde outubro de 1993, foi nomeado o Pe. José Augusto Pinho Nunes. Transferido da paróquia de Oliveirinha, no arciprestado de Aveiro, vai ainda desempenhar funções de administrador paroquial em Ouca. Natural de Talhadas (Sever do Vouga), frequentou os seminários de Calvão, Aveiro e Coimbra onde concluiu o curso superior de Teologia. Ordenado diácono em janeiro de 1993, e padre em agosto do mesmo ano, colaborou, na altura, com o antigo pároco de Vagos, Teixeira das Neves.