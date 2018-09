Nos próximos dias 29 e 30, vai realizar-se, por iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio da Câmara Municipal, a Feira de Outono, na Praça do Cruzeiro, em Oiã, em que uma das novidades é a participação do comércio local.

O programa do dia 29, sábado, dedicado às colheitas, será preenchido pela Feira de Artesanato; Escolinha de Futsal da Pateira (treinos entre as 10h e as 17h); Teatro de rua pelo Baluarte (21h30); desfolhada, acompanhada pelo Grupo Folclórico de S. Pedro, Palhaça (22h); Jogos Tradicionais; insufláveis, animação infantil e tasquinhas.

Por sua vez, o dia 30, está ainda mais preenchido e será dedicado à Saúde. O programa é vasto: recolha de Sangue, entre as 10h e 13h, lado da manhã, e, entre as 15h e as 18h30, lado da tarde; rastreios e nutrição; Zumba – Ana Gaspar, 10h; workshop automaquilhagem, a partir das 11h (inscrição obrigatória pelo telefone 234 732 596): workshop de Artes Marciais Mistas, a partir das 15h; Zumba, com Ana Figueiredo, 16h30; Zumba Kids, 17h30; Insufláveis e animação infantil; haverá também os Jogos do Hélder e continuará a Feira de Artesanato. As tasquinhas também estarão sempre a funcionar.

Durante a Feira de Outono vai decorrer também a Feira dos Stocks, com a participação dos comerciantes locais, que terão grandes marcas de vestuário, acessórios, calçado e lar, até 50% de desconto.

As lojas aderentes são: Glory´s, Ótica Ribeiro, Oiã Kids, Loja dos 300, Loja da Beta,Ourivesaria Torres, Bem Me Quer, Papelaria Globo e Supermercado Super Poupança.

A entrada para a Feira de Outono é livre e, portanto, estão todos convidados.