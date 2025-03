Amper festeja 45.º aniversário e sonha em ampliar e requalificar o Lar

A presidente Zélia Pereira, anunciou vários projetos e investimentos no aniversário da instituição de Perrães (Oliveira do Bairro), celebrado no passado sábado.

A presidente da Amper, Zélia Pereira, anunciou, na comemoração do 45.º aniversário da instituição, no passado sábado, a ambicionada ampliação e requalificação da ERPI – Lar Dr. Álvaro Santos, em terreno contíguo, adquirido com a comparticipação do Município de Oliveira do Bairro e do presidente da Assembleia Geral da Amper, Jorge Carvalho.

“É um sonho que temos em mente, mas sozinhos não o conseguiremos concretizar. Temos, no entanto, conhecimento de que está para surgir uma candidatura ao programa PARES (IV), a que também nos candidatámos aquando da construção do Lar Residencial para Deficientes”, explicou a presidente, acrescentando que, caso a instituição de Perrães seja selecionada, será apoiada em 80% e terá ainda acordos de 80% para a capacidade, “o que seria muito bom”, considerou Zélia Pereira.

Um dos desafios para este ano será, então, preparar os projetos para ampliação da ERPI, que passará das atuais 30 camas para 50 ou 60. Pretende-se ainda, referiu a presidente da Amper, “construir uma cozinha para dar resposta a toda a instituição [valências de infância, Lar Residencial e ERPI] e uma sala de atividades para todo o Lar”. Para além disso, “pretendíamos também que o Centro de Dia passasse a funcionar numa parte do Lar, dando mais conforto a estes utentes”.

Sensivelmente a meio do seu 1.º mandato, Zélia Pereira tem consciência de que “o caminho não será fácil” e que pela frente está “uma árdua tarefa”, porém a direção “continuará a lutar contra as adversidades, trabalhando com empenho e rigor financeiro”.

A presidente admitiu ainda a urgência de renovar a frota automóvel, tendo também em linha de conta a sustentabilidade ambiental. “Apresentámos candidatura ao PRR Mobilidade Verde Social, para aquisição de uma carrinha de 9 lugares, adaptada e 100% elétrica. Conseguimos um subsídio [da Segurança Social] de 40 mil euros e ainda a aprovação de uma candidatura no âmbito do apoio ao investimento da Câmara Municipal, no valor de 12.500 euros”.

Relativamente ao SAD [Serviço de Apoio Domiciliário], há uma nova esperança para a sua entrada em funcionamento. “Reunimos na semana passada com o sr. diretor da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendonça, e pensamos em breve ter autorização para arrancar, com acordo de cooperação. Vamos acreditar”, realçou Zélia Pereira.

Está ainda previsto, nos próximos dias, substituir o piso do 1.º andar do Lar Residencial. “Com afinco, continuaremos a perseguir os nossos sonhos”, concluiu a líder da direção.

Apelo a novos sócios

Apesar de, como habitualmente, o salão da Amper se encontrar repleto, de colaboradores, sócios e amigos da instituição, Jorge Carvalho pediu mais. “Há ainda muita gente de Perrães que não é sócio da Amper. Chamem os vossos familiares e amigos”, apelou o presidente da Assembleia Geral.

Jorge Carvalho lembrou os fundadores, alguns já falecidos e frisou que todas as direções que já passaram pela instituição “fizeram o melhor que puderam pela Amper, todos regendo-se por estes dois princípios, Ambição e Rigor, que continuam a ser apanágio da atual direção”.

Dirigindo-se ao presidente da Câmara, Duarte Novo, deixou também um apelo: “agora que já temos uma rotunda nova [Facho], reforço o pedido para uma placa a indicar Parque do Carreiro Velho.”

Duarte Novo, que já tinha usado da palavra, mostrou a sua satisfação pela comprovada dinâmica que se mantém na Amper. “As pessoas passam mas as instituições ficam e nós vamos assim transformando a nossa sociedade.” O autarca constatou “o aumento considerável da esperança média de vida no município, tal como assistimos no país”, mas também “o número de crianças no nosso concelho aumentou exponencialmente e não são só filhos de imigrantes”. “A qualidade da nossa oferta social tem atraído jovens casais, que querem fixar-se em Oliveira do Bairro”, congratulou-se o presidente da Câmara.

Presentes estiveram também o presidente da Junta de Freguesia de Oiã, Bruno Seabra, e o presidente da Assembleia Municipal, Carlos Ferreira.

Bruno Seabra deixou uma palavra de apreço à direção da Amper, “pela vontade de fazer mais e melhor, por uma instituição que cada vez dá mais à nossa freguesia”, bem como aos colaboradores da instituição, pelo seu empenho em todas as valências, da infância à terceira idade, sem esquecer a deficiência.

Carlos Ferreira, por sua vez, afirmou que “festejar este aniversário é festejar o lugar de Perrães e as suas gentes”, mas é igualmente “festejar memórias, de quem construiu uma das maiores IPSS do nosso município”, parabenizando a direção, os restantes corpos sociais, os colaboradores e os sócios, pelo trabalho e apoio em prol da Amper, de Perrães e do concelho.

Desafiada por uma das sócias mais antigas e que continua a fazer parte dos órgãos sociais, Lurdes Rabaça [mãe do anterior presidente Luís Rabaça], Zélia Pereira convidaria todas as crianças a apagar as velas do bolo de aniversário, num momento que se revelou particularmente festivo .