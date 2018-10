Na receção ao Alverca, em jogo da 8.ª jornada do Campeonato de Portugal, o Anadia não foi além de um empate sem golos. A má finalização e a boa exibição do guarda-redes ribatejano, justificam o nulo.

O Águeda não se deu bem com os ares de Cinfães e perdeu (1-0) pela segunda vez no campeonato.

Nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Aveiro, na Divisão de Elite, o destaque vai para a segunda vitória consecutiva do Oliveira do Bairro fora de casa, desta vez no terreno do Alba, e de novo pelo mesmo resultado verificado há oito dias em Fiães.

Destaque ainda para a primeira vitória do Mourisquense, em casa, frente ao São João de Ver (3-2), e para a primeira derrota do Pampilhosa, e logo por 5-0, no reduto do Estarreja.

Na 1.ª Divisão, o Fermentelos derrotou o então líder Valecambrense (1-0); o Mealhada ganhou em casa ao Canedo (2-1) e aproximou-se dos primeiros lugares; o Antes voltou a ganhar, na Gafanha por 1-0 e o Famalicão, em Paços de Brandão, regressou às vitórias (3-2).

Na 2.ª Divisão, Bustos, LAAC e CRAC não desarmam e lideram a Zona Sul, depois das vitórias frente ao Aguinense (3-0); LAAC, no Carqueijo (5-0) e na casa do Valonguense (1-0), respetivamente.

Na formação, no nacional de iniciados, o Anadia, líder da Série C, perdeu os primeiros pontos, ao empatar a um golo em casa com a Académica, segunda classificada.

