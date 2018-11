Os moradores do Bairro de S. João, em Vagos, queixam-se do elevado trânsito de pesados à porta de casa. O assunto foi levado à última reunião pública da Câmara pelo vereador João Domingues (CDS).

Preocupado com a implantação do “novo” Lidl, o vereador deu conta das queixas de alguns moradores daquele bairro. Em causa está a recente abertura, com dois sentidos, do renovado troço de acesso ao referido bairro, que a partir da EN 109 passou a ser utilizado por veículos pesados. Alegadamente para “tentar fugir ao trânsito, e evitar o centro da vila”, especificou o vereador, que aproveitou para questionar o executivo sobre a construção da rotunda, projetada para o cruzamento junto ao Lidl, que irá substituir a sinalização semafórica ali existente.

Na resposta, o presidente da câmara admitiu estar a avaliar a situação, para mais tarde poder tomar uma decisão. “Estamos a tentar perceber como é que a circulação passa a ser feita pelo bairro”, referiu Silvério Regalado, acrescentando que “não faz muito sentido” que o trânsito de pesados esteja a usar um bairro residencial.