No último fim de semana de setembro, a batata-doce foi a rainha em Santo António de Vagos. Com direito a feira, foi organizada pela União de Freguesias Vagos/Santo António e Grupo Folclórico de Santo António, e contou com a presença de muito público. Para além da comercialização do produto, destaque para a gastronomia (enguias e leitão incluídos), servida em tasquinhas, que ao longo de três fez a delícia de centenas de comensais.

No plano cultural, que registou visitas guiadas à casa museu gandareza, não faltou a tradicional desfolhada à moda antiga, com encenação e reconstituição histórico-etnográfica, a atuação do Orfeão de Vagos, da Tuna da Universidade Sénior, e teatro pelo grupo Fantástico. E também houve folclore, com destaque para a presença de um grupo de Oviedo (Espanha). O evento encerrou com um concerto da Banda Filarmónica Vaguense.

Eduardo Jaques