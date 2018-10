Uma auditoria realizada pela APCER ao serviço de biblioteca do Município de Anadia, no passado dia 25 de setembro, permitiu renovar a sua certificação, segundo o referencial normativo ISO 9001:2015, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade implementado em 2016.

O procedimento teve como objetivo determinar a capacidade do sistema de gestão para assegurar o cumprimento dos requisitos normativos, legais e estatutários, bem como os atributos determinados pela autarquia nos processos implementados, tendo a biblioteca demonstrado capacidade para garantir a conformidade da prestação do serviço com todos os requisitos aplicáveis.

Os resultados revelaram, ainda, que a autarquia se encontra, de forma consistente, apta a fornecer com qualidade os seus serviços de biblioteca, e que se encontra empenhada na satisfação das necessidades dos seus utilizadores, tendo revelado um elevado comprometimento com o aumento da satisfação daqueles através da aplicação eficaz do sistema de gestão da qualidade e dos processos de melhoria evidenciados. Desta forma, o Município de Anadia reforçou, mais uma vez, o seu compromisso com a melhoria contínua e a transparência na prestação de serviços públicos de qualidade aos seus cidadãos.