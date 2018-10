A Câmara Municipal de Anadia firmou um protocolo com a Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada com vista à disponibilização de bicicletas b-AND, no âmbito do Projeto Eco-Escolas.

Nesse sentido, o Município de Anadia vai disponibilizar três bicicletas, de modo a promover a deslocação do pessoal docente por este meio de transporte, entre os dois edifícios escolares utilizados pela Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada, em detrimento do uso do automóvel.

Segundo o protocolo celebrado, a Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada deverá devolver as bicicletas no final do ano letivo 2018/2019, ficando sob sua estrita responsabilidade, a guarda, conservação e integridade das mesmas.

De salientar que o b-AND é um serviço gratuito de partilha e uso de bicicletas disponibilizado pela Câmara Municipal de Anadia.

Atualmente o serviço conta com os seguintes postos: Estação da Curia / Rota da Bairrada – Curia; Centro de Alto Rendimento / Velódromo Nacional – Sangalhos; Curia Tecnoparque – Tamengos; Biblioteca Municipal – Anadia; Estalagem de Sangalhos – Sangalhos; Hotel Anadia Cabecinho – Anadia; Curia Palace Hotel, Spa & Golf – Curia; Hotel das Termas – Curia, Termas, Spa & Golf – Curia.

De referir que o posto da Praça da Juventude/Loja do Cidadão, em Anadia, reabrirá em breve. O do Parque Desportivo/Piscinas Municipais de Anadia encontra-se, temporariamente desativado, devido às obras que decorrem nas piscinas. Por outro lado, muito breve, o serviço B-AND contará com um novo posto que abrirá no Curia-Clube.