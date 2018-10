O Município de Oliveira do Bairro conquistou o 2.º Prémio na Categoria Concelho no 1.º Festival de Espantalhos de Portugal, que recentemente se realizou em Oliveira de Azeméis.

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no passado dia 19 e contou com a presença de Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura da Câmara de Oliveira do Bairro, e da arquiteta Fernanda Moreira de Oliveira, criadora da espantalha “Alegria Oliveirense”, que representou o Município no concurso.

A participação de Oliveira do Bairro neste evento nasceu de um convite endereçado pela autarquia de Oliveira de Azeméis. “Decidimos aceitar o desafio, porque esta é mais uma forma de promovermos o nosso concelho fora de portas, neste caso apresentando toda a nossa criatividade e engenho, com uma obra que foi apreciada por milhares de pessoas, que passaram pelo festival”, disse Lília Ana Águas, acrescentando que “é deste intercâmbio de ideias e através da nossa presença e contributo, nos eventos de outros Municípios, que conseguiremos potenciar não só a atratividade da região mas também do nosso concelho, dando-o a conhecer fora de portas e estabelecendo parcerias que, a breve prazo, nos ajudem a melhorar as nossas próprias iniciativas”.

A “espantalhinha”, como lhe chama a criadora, tem 1,80m e é “emblemática e risonha”, tendo como características “a alegria e o otimismo, como se algo de bom quisesse transmitir”.

A construção da “Alegria Oliveirense”, que contou com o apoio do colaborador da autarquia Hugo Campos na montagem da estrutura, passou pela reutilização de materiais antigos e em desuso.

A estrutura interior foi construída com material de desperdício existente no parque de manutenção da Câmara. A roupa foi trabalhada sobre uma base de saco, onde estão representadas as quatro freguesias, com os brasões, revelando o mapa do concelho.

As cores do Município e símbolos, como uma antiga caixa de luz ou um ramo de oliveira, marcam esta figura em forma de espantalho, que até um cálice integra para um brinde entre as duas autarquias.