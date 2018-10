A Costa Verde, que celebra este ano o 26.º aniversário, está neste momento a trabalhar num projeto de expansão da sua unidade industrial, localizada na Zona Industrial de Vagos. O investimento corresponde a cerca de 7 milhões de euros e vai criar 90 novos postos de trabalho, qualificados e não qualificados, para além do impacto que terá na comunidade local e regional, e no panorama industrial do setor a nível nacional.

Este aumento de capacidade de produção irá resultar num acréscimo de cerca de 40% face à capacidade existente, e vai ser realizado nas áreas adjacentes à atual unidade.

O investimento incidirá na construção de duas novas naves industriais com cerca de 9.000 m2 de área coberta, na instalação de 2 novos fornos de origem portuguesa e de diversa maquinaria de origem alemã.

Este projeto de expansão tem o apoio do Portugal 2020 com uma verba de investimento aprovada de 5,6 milhões de euros, e um apoio de 2,3 milhões de euros, sendo o restante investimento coberto por autofinanciamento.

Para breve está já planeado o início dos trabalhos, que se esperam terminados no final do ano de 2019.

A Costa Verde, primeira unidade industrial da Zona Industrial de Vagos, está presente em mais de 50 países e procura, assim, aumentar a sua capacidade de produção, de forma a dar resposta aos vários clientes espalhados por todo o mundo.