A sorte de calhar “um grande” do futebol português esfumou-se no sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal para Anadia e Águeda, realizado hoje, sexta-feira, dia 26, na Cidade do Futebol, em Lisboa.

Os Trevos jogam no Estádio do Mar frente ao Leixões, atual 7.º classificado da Segunda Liga. As duas equipas voltam a encontrar-se para a festa da Taça depois de a 20 de janeiro de 2008 se terem defrontado, também em Matosinhos, jogo em que o Anadia seria eliminado por 1-0.

Já os Galos deslocam-se ao terreno do Montalegre, equipa que milita também no Campeonato de Portugal, mas na Série A. Os transmontanos ocupam um modesto 14.º lugar, em zona de despromoção.

Os jogos estão agendados para o dia 25 de novembro.