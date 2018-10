A Rede de Bibliotecas de Anadia está a celebrar, durante esta semana, o Dia Mundial da Alimentação, dirigindo a toda a comunidade uma ação de sensibilização para a adoção de um estilo de vida mais saudável.

Sob o mote “Leia +, coma melhor!”, a Biblioteca Municipal e a Unidade Móvel de Atendimento de Anadia, juntamente com as Bibliotecas Escolares da Escola Básica e Secundária de Anadia, da Escola Básica 2/3 de Vilarinho do Bairro, do Colégio Nossa Senhora da Assunção, da Escola Profissional de Anadia e dos Salesianos de Mogofores, estão a oferecer uma peça de fruta a cada utilizador requisitante de documentos ou livros.

Associar o ato de ler à promoção de um estilo de vida mais saudável é a divisa desta ação, dirigida a toda a comunidade, que opera em vários palcos, congregando um conjunto de parceiros com o intuito de abarcar o máximo de utilizadores possível, sobretudo os mais jovens, sensibilizando-os não só para o impacto positivo da leitura, como para os benefícios de uma alimentação saudável, mormente através de um maior consumo de fruta.