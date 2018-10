Marc Mucha (na foto), que esta época regressou ao Anadia, clube onde começou a dar os primeiros pontapés na bola, pediu à direção e ao treinador Nuno Pedro para sair, tal como aconteceu com Samuel Garrido (ex-Nogueirense), que assinou pelo Oliveira do Hospital. A saída foi prontamente aceite pelos responsáveis do clube bairradino. Também no Águeda houve uma saída. Tucka, que estava emprestado pelo Arouca, assinou pelo Esmoriz, clube da Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro.