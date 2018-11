Anadia recebeu, pela primeira vez, a Gala do Desporto do Jornal da Bairrada, que vai já na sua oitava edição. A realização do evento teve um significado ainda mais especial, dado tratar-se de um ano decisivo da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020, decisão que será conhecida em janeiro próximo. Isso mesmo foi destacado pela presidente da Câmara de Anadia, Teresa Cardoso, na sua intervenção, logo após o público presente ter tido oportunidade de visionar o vídeo da candidatura. “Como não nos temos cansado de afirmar ao longo deste processo, esta candidatura tem uma dimensão regional, é nesta escala que verdadeiramente existimos, e esta gala prova-o, de maneira inequívoca”, afirmou a autarca.

Mais de trezentas pessoas, entre premiados, familiares e convidados, assistiram durante duas horas, a um desfile de conquistas e reconhecimentos. E, “tal como aconteceu noutros eventos que promovemos ou que contaram com a nossa participação, também aqui se torna evidente a complementaridade, a articulação, e a natural união destas comunidades e, em particular, deste universo desportivo”. A presidente da Câmara considera que a candidatura de Anadia “tem procurado fazer eco desta realidade, ao assumir, como preponderantes, a união de esforços e de vontades, a mobilização articulada de recursos e de talentos, a vontade de competir que nos opõe, mas também nos junta, e o desejo de, através do desporto e da atividade física, ajudarmos a criar uma comunidade mais ativa e saudável, com vista à melhoria da sua qualidade de vida. Este é o caráter da nossa região e queremos, com o nosso modesto, mas empenhado contributo, dar-lhe voz”.

A Gala do Desporto, disse ainda, “vai contribuir para dar destaque ao que de melhor se fez, em prol do desporto, nos nossos seis concelhos. E, apesar de o júri ter feito escolhas, há uma verdade que é indesmentível: se houver “fair-play”, todos são vencedores, pois o esforço, a dedicação e a vontade de fazer mais e melhor não se apagam perante resultados menos empolgantes”. Teresa Cardoso felicitou o Jornal da Bairrada por esta iniciativa, que, “ao premiar o sucesso de alguns, contribui para promover o trabalho de todos, e, ainda, para unir, ainda mais, esta verdadeira ‘família’ que, todos os dias, dinamiza e engrandece o desporto da nossa região” e terminou felicitando, em nome do Município, todos os galardoados e homenageados.

Dezenas de premiados

Tal como nos anos anteriores, o Júri da 8.ª Gala do Desporto não teve tarefa fácil, ao escolher de entre tantos talentos desportivos que enchem a Bairrada de orgulho. O primeiro premiado da noite veio de Oliveira do Bairro e conquistou o Prémio Revelação do Ano. Trata-se do jovem atleta do CAOB (Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro), Omar Elkhatib, que acaba de assinar pelo Sporting Clube de Portugal.

Seguiram-se dois prémios Atleta do Ano, em ex-aequo, para Tiago Santos (kickboxing) e Mónica Soares (andebol).

Depois destes prémios a título individual, foi chamada ao palco a Equipa do Ano, equipa de Juvenis masculina do Frei Gil Voleibol Clube.

O prémio Treinador do Ano foi para Ricardo Esteves, antigo treinador de atletismo na ADERCUS e desde há três anos, treinador de Atletismo do Recreio Desportivo de Águeda.

Para Dirigente do Ano, foi eleita Patrícia Peralta, da Casa do Povo de Vacariça, concelho de Mealhada.

O troféu para Associação Desportiva do Ano ficou “em casa”, sendo premiado o Anadia Futebol Clube, um clube eclético, que está a comemorar 92 anos de existência.

No Prémio Memória, lembrou-se Dino Loureiro e, na Dedicação, homenageou-se Rui Gradeço. Já o Prémio Carreira, foi para o “jovem” Vasco Micaelo que, aos 72 anos, é um exemplo de tenacidade e um campeão por excelência.

A candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto recebeu o Prémio Incentivo. E, para Prémio Especial do Júri, foram homenageados Alves Barbosa e também a instituição de Águeda, CERCIAG.

Ao longo da noite, para além destes troféus, foram entregues dezenas de diplomas premiando o Mérito Desportivo de atletas de toda a Bairrada.

A animação da 8.ª Gala do Desporto coube ao grupo de Dança Jazz do Centro Social Cultural e Recreativo da Poutena. Um grupo liderado pela professora Ilena Valinho e constituído por crianças e jovens, cerca de 25 elementos, que semanalmente exercitam esta modalidade.

Ficam aqui expressos os agradecimentos da organização da Gala a este grupo de dança jazz, bem como à fotógrafa Ana Tavares (empresa Sweet Moments, de Sever do Vouga) e a todos os patrocinadores, que permitiram que esta iniciativa fosse, mais uma vez, um enorme sucesso.