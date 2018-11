Para a 10.ª jornada do Campeonato de Portugal, o Anadia, na receção ao líder Sintrense, não foi além de um nulo.

Já o Águeda, na Série B, perdeu no terreno do Lourosa por dois golos sem resposta.

Na Divisão de Elite da Associação de Futebol de Aveiro, o Oliveira do Bairro, depois de quatro vitórias consecutivas, caiu em casa aos pés do líder Beira-Mar (0-1). O Pampilhosa regressou às vitórias em casa, 3-0 ao Esmoriz, e o Mourisquense perdeu em Castelo de Paiva por 2-1.

Na 1.ª Divisão, no dérbi do concelho da Mealhada, o Grupo Desportivo venceu no terreno do Antes, e o Oiã “sacou” precioso ponto no reduto do Argoncilhe, um dos candidatos à subida.

Na 2.ª Divisão, os primeiros cinco classificados venceram. A LAAC sentiu dificuldades em casa com a Juve Force B; o CRAC deu 8 ao Ribeira/Azenha; o Bustos goleou em casa do Vaguense (4-1); o Águas Boas deu chapa cinco ao VN Monsarros e o Luso ganhou ao Santo André (2-1).

Pode ler, tudo ao pormenor, na edição impressa de quinta-feira, dia 8.