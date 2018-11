Continuam na ordem do dia as chamadas de atenção para a despoluição do Rio Cértima e da Pateira e a limpeza destes cursos de água. Desta vez, o apelo surgiu da bancada do PS no Parlamento, com a deputada Carla Tavares a interpelar, no passado dia 14, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, Matos Fernandes, se está prevista alguma intervenção a levar a cabo no Rio Cértima e Pateira de Fermentelos “de forma a eliminar os focos de poluição e proceder à sua limpeza”, dada “a gravidade desta situação, o caráter único e especial do ecossistema que estamos a falar e a necessidade urgente da sua preservação.”

