Sementeira para insetos dá início à Rota de Ação pelo Clima na Mealhada

Uma sementeira, no Parque da Cidade da Mealhada, para insetos polinizadores foi a primeira ação da “Rota Concelhia de Ação pelo Clima”, uma iniciativa da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), no âmbito do Programa Eco-Escolas, dinamizada com o apoio do Centro de Interpretação Ambiental do Município da Mealhada.

A rota arrancou com a apresentação do projeto e a sementeira, realizada na manhã de terça-feira, 22 de abril, no Dia Mundial do Planeta Terra, e vai até 22 de maio, com as mais diversas ações, desde oficinas a recolha de lixo e ações de sensibilização para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a proteção do Ambiente.

Alunos em ação

Os alunos da EB2 da Mealhada e da Escola Profissional Vasconcellos Lebre plantaram trevo encarnado, damas do bosque e erva da vaca branca para atrair os polinizadores, de forma a que estes façam o seu trabalho e repliquem espécies enriquecedoras da biodiversidade e afastem as invasoras. Este será o segundo “restaurante” para abelhas melíferas no concelho da Mealhada, depois de já ter sido criado um primeiro, no Luso, ambos integrados no projeto BeeFood da CIM Região de Coimbra.

Os alunos da EB2 da Mealhada receberam o testemunho do presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco, que, posteriormente, passarão a colegas de outras escolas no decorrer das várias ações que vão desenvolver, nomeadamente caminhadas e trilhos, aulas ao ar livre, ações de recolha de lixo, oficinas ambientais, sessões de sensibilização sobre compostagem e educação para as alterações climáticas, limpeza costeira e monitorização de água do rio Cértima.

“É importantíssimo que estejamos alerta para a sustentabilidade do planeta e para a finitude dos recursos. E a proteção do planeta começa com gestos simples, com sejam a separação dos resíduos com vista à redução de resíduos em aterro e a implementação da compostagem em casa de cada um de nós”, destacou o autarca.

A Rota desenvolver-se-á ao longo de 12 dias, passando pelas seis freguesias da Mealhada e envolvendo 15 escolas públicas, quatro escolas privadas e 20 entidades parceiras (SEPNA, Bombeiros Voluntários da Mealhada e da Pampilhosa, ERSUC, AdCL, BioLiving, Fundação Mata do Bussaco, Albi, Associação de Apicultores do Litoral Centro, Grupo Cénico, OFA, CIM – Região de Coimbra, Climagir, entre outras).

Cidadania e sustentabilidade

Esta iniciativa assume o compromisso com o conceito #ecoescolasfazpeloclima, cujos principais objetivos passam por propor ações e compromissos alinhados com as metas da Agenda 2030, nomeadamente promover a mobilidade sustentável e valorizar os espaços verdes e os recursos naturais, estimular a intervenção cívica na comunidade local, através da identificação de problemas, proposição de soluções e concretização de ações e desenvolver, em crianças e jovens, competências na área da cidadania e sustentabilidade.

A iniciativa visa contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).