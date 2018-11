O Jornal da Bairrada organiza, pelo oitavo ano consecutivo, a sua Gala do Desporto, este ano com o Alto Patrocínio da Câmara Municipal de Anadia.

Ao contrário do que estava inicialmente previsto, não é o Cineteatro de Anadia mas antes o Pavilhão de Desportos o local que vai receber este evento, no próximo dia 17 de novembro, evento que tem como objetivo reconhecer e premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, dirigentes desportivos, treinadores e outras entidades que mais se destacaram na prática das suas modalidades nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, Cantanhede, Mealhada e Vagos na época desportiva de 2017/2018.

A 8.ª Gala do Desporto realiza-se a partir das 21h e a entrada é gratuita. Ao longo da noite, serão atribuídas várias categorias de prémios, de entre os quais se destaca o prémio Atleta do Ano; Revelação do Ano; Equipa do Ano; Prémio Especial do Júri; Prémio Carreira; Prémio Memória; Mérito Desportivo, entre outros.

Para além da entrega de prémios, a Gala incluirá momentos de animação, na área da música e da dança, com grupos da região.

Esta será certamente uma Gala memorável, numa fase crucial da candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 2020, decisão que será conhecida em janeiro de 2019.