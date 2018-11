Vagos integra o lote das primeiras 15 Estações Náuticas certificadas do país. A cerimónia pública de entrega do certificado aconteceu no passado dia 16, na Alfândega do Porto, no âmbito do Fórum do Mar/Business2Sea, concluindo o Seminário “Turismo Náutico – Desafios 2030” e que contou com a presença da presidente da CCDR-C, Ana Abrunhosa e do presidente da Fórum Oceano, António Nogueira Leite, valorizando, assim, o esforço coletivo e participado dos territórios em torno da Náutica.

O Município de Vagos foi representado nesta cerimónia pelo presidente da Câmara, Silvério Regalado, que recebeu o certificado referente à Estação Náutica de Vagos.