Para do Campeonato de Portugal, o Anadia, em casa, não foi além de um empate sem golos frente ao Oliveira do Hospital. Também em casa, o Águeda empatou a dois golos com o Lusitano de Vindemoinhos.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro sofreu a derrota mais pesada da época. Foi na casa do segundo classificado, o Bustelo, por 4-0.

Na 1.ª Divisão da AFA, o destaque vai para o triunfo do Fermentelos sobre o Mealhada, adversário que ocupa os lugares de subida. O Oiã somou importante vitória em casa diante da Juve Force e o Famalicão regressou aos pontos ao empatar em casa com o Beira-Vouga.

Na segunda distrital, a LAAC venceu em casa o Mamarrosa (2-1) e reforçou a liderança sobre o CRAC, que empatou a um golo em Águas Boas.

O Bustos regressou às vitórias e logo com uma goleada em casa diante do VN Monsarros por 4-0, e o Aguinense continua a colecionar derrotas atrás de derrotas, ao ser goleado (4-0) em casa pelo Bom Sucesso.

No Nacional da 1.ª Divisão de Basquetebol, o Sangalhos alcançou mais uma vitória, esta no reduto do Académico, por 63-50.

