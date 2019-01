No fecho da primeira volta do Campeonato de Portugal, o Anadia foi vencer a Oleiros por 1-0 e manteve a quarta posição.

Já o Águeda, na receção ao líder Gondomar, não foi além de um nulo.

No Campeonato SABSEG, no dérbi bairradino, o Oliveira do Bairro empatou em casa a um golo com o Pampilhosa.

Na 1.ª Divisão da AFA, o Mealhada venceu na casa da Juve Force e continua no segundo lugar. O Fermentelos, cinco jogos depois, regressou às vitórias no terreno do Mosteirô FC, enquanto o Oiã trouxe um ponto da Gafanha.

O Famalicão continua a colecionar derrotas ao perder em casa com o Arrifanense por 4-1.

Na segunda distrital, LAAC e CRAC seguem firmes na liderança. A equipa de Aguada de Cima bateu em casa o Águas Boas por 3-2 e da Parada de Cima no reduto do vizinho Vaguense por 4-2.

Fora de casa, o Mamarrosa levou a melhor sobre o Luso (3-2); o Bustos agravou a crise ao perder em casa com o Carqueijo, e o Azenha, ao vencer fora a Juve Force B por 1-0, entregou a lanterna vermelha ao Aguinense, que foi derrotado em casa pelo Paredes do Bairro (3-0).

