A Câmara Municipal de Cantanhede acaba de abrir um concurso público para “Conceção do Projeto dos Balneários e Bancada do Parque Desportivo de Cantanhede”. O objetivo é encontrar a melhor solução arquitetónica para uma obra que deverá ascender a mais de 1,7 milhões de euros, no sentido de dotar a infraestrutura de balneários dimensionados para servir a ocupação simultânea dos três campos de futebol existentes, para permitir eliminar definitivamente as atuais instalações provisórias, devendo as propostas contemplar a construção de uma bancada coberta junto ao relvado principal.

A iniciativa parte do reconhecimento de que os atuais equipamentos de apoio a funcionar em contentores são inadequados e manifestamente insuficientes para dar resposta à prática desportiva que centenas de crianças e jovens desenvolvem no Parque Desportivo de Cantanhede, além de que não existem estruturas adequadas para acomodar a assistência que ali acorre aos fins de semana para ver as competições. As construções a projetar para servir toda a área desportiva deverão localizar-se na parte poente do relvado de maiores dimensões, entre este e a zona de estacionamento.

