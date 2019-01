O Centro de Artes de Águeda (CAA) é finalista candidato para o Prémio Nacional do Imobiliário na categoria Equipamentos Coletivos, iniciativa organizada pela Magazine Imobiliário, que premeia o Melhor Empreendimento do Ano 2019, nas categorias de Escritórios, Habitação e Equipamentos Coletivos.



Na Corrida a este galardão estão o Centro de Acolhimento Temporário – Polo Cáritas Ponta Delgada (São Miguel, Açores), a Capela de Nossa Senhora de Fátima (Idanha-a-Nova), o Campus de Carcavelos da Nova School of Business & Economics e Embaixada do Egipto (Lisboa).



Esta iniciativa é o resultado de um ano inteiro de trabalho e pesquisa sobre o que de melhor e mais válido se fez, em Portugal, neste domínio. Os vencedores dos “óscares” do Imobiliário vão ser conhecidos no dia 4 de Abril no Vila Galé Cascais Hotel.