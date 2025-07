Comboio Histórico do Vouga: Câmara de Águeda e CP reforçam parceria

O Comboio Histórico do Vouga – que atrai centenas de aficionados a cada edição – “é uma história de perseverança e de paixão”, declarou Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, no sábado, perante centenas de participantes na viagem inaugural da edição de verão deste comboio, na qual foi feita a assinatura do acordo de cooperação entre o Município de Águeda, a CP – Comboios de Portugal e a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga para a promoção de atividades e divulgação desta iniciativa.

O acordo tripartido reforça uma parceria existente entre a Câmara de Águeda e a CP, não apenas para a promoção deste produto turístico – que ganha cada vez mais força no território nacional – como para a dinamização da própria Linha do Vouga, a única linha de bitola estreita em funcionamento em Portugal.

Acreditando que o que diferencia Macinhata do Vouga de outras regiões do país “é este comboio, o Museu Ferroviário e as oficinas da Sernada do Vouga”, Jorge Almeida avançou estar a ser reparada nas oficinas de Contumil a caldeira da locomotiva Mallet, o que demonstra que “a CP está apostada em continuar este projeto”.

Isso mesmo foi afiançado por João Claro, Administrador da CP, presente nesta sessão, onde garantiu que o Comboio Histórico do Vouga “enquadra-se nos produtos turísticos com base na ferrovia da CP, que queremos continuar a desenvolver” nas linhas de Norte a Sul do país. “Entendemos que fazer turismo consciente e verde é utilizando o comboio”, defendeu, salientando que esta visão estratégica “só é possível concretizar quando fazemos parcerias com o poder local”.

Essa parceria foi consubstanciada num protocolo que define este comboio como um produto de “excelência no contexto nacional” e que “cria memórias” que passam de geração em geração.

Linha do Vouga e Museu Ferroviário

Jorge Almeida defendeu que o que motiva as pessoas a andarem de comboio é “a qualidade do transporte, a frequência e, sobretudo, bom material circulante e uma linha segura”, pelo que a aposta que o Município de Águeda tem assumido na defesa da Linha do Vouga está a dar os seus frutos.

Um dos investimentos mais marcantes é a ampliação do Museu Ferroviário, que vai triplicar a área existente. É uma obra da Câmara Municipal que vai ter o apoio de fundos comunitários e que vai funcionar em sinergia com o Museu Nacional Ferroviário.

“Pretendemos fazer algo absolutamente extraordinário, com uma dimensão nacional e que esteja aberto ao mundo”, disse Jorge Almeida, acrescentando que “existe aqui um potencial enorme” para tornar o Núcleo de Macinhata do Vouga no museu nacional ferroviário da via estreita, expondo de forma apelativa e adequada, “um grande espólio, de qualidade e de referência mundial”.

Este projeto é uma evidência de que “a perseverança, o sonho e a paixão” valem a pena e têm a capacidade de unir as pessoas.

Pedro Marques, presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, salientou que esta união permitiu “manter toda a uma dinâmica em torno do museu e do comboio” e que dá vida a Macinhata do Vouga, que “tem esta sorte de ter a linha do Vouga”.

Durante o verão, haverá edições do Comboio Histórico do Vouga a 12, 19 e 26 de julho e ainda a 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto. Para aquisição de bilhetes e mais informação, os interessados devem contactar a CP.