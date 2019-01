A chegada do Ano Novo vai ser celebrada na Igreja Matriz de Cantanhede, no próximo sábado, dia 5 de janeiro, às 22h, com um concerto da Orquestra Opus 21 e do Coro Juvenil da Academia de Música de Cantanhede, assinalando também a tradição dos Reis Magos. Promovido pela Câmara Municipal, em parceria com a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, a Paróquia de Cantanhede, a Associação António Fragoso e a Fundação Pires Negrão, o espetáculo incide na interpretação de temas variados, essencialmente alusivos à Quadra Natalícia, culminando com a interpretação conjunta do clássico tema da liturgia católica “Adeste Fideles”.

A Orquestra OPUS 21 faz parte do Departamento de Música da Associação António Fragoso, entidade fundada em janeiro de 2009 para divulgar a vida e obra do seu patrono, cuja morte precoce, em 1918, com apenas 21 anos, não impediu que seja considerado um dos maiores compositores portugueses de todos os tempos.

Constituída por um leque variável de 12 a 20 elementos, a Orquestra Opus 21 conta com a participação e colaboração de outros músicos, em função das características dos espetáculos, e o seu repertório integra peças de diferentes géneros musicais, com enfoque na música ligeira, mas contemplando também temas de compositores clássicos, incluindo António Fragoso.

Dirigida pelo maestro Evaristo Neto, as atuações desta formação musical do tipo big band são pontuadas por apontamentos de cantores, de solistas, de improvisos e por temas clássicos com orquestrações ligeiras.

O Coro Juvenil da Academia de Música de Cantanhede é constituído por alunos do 1.º ao 5.º grau (2.º e 3.º ciclos do ensino básico) que frequentam este estabelecimento de ensino particular e cooperativo com autonomia pedagógica e que conta com cerca de 200 estudantes nos níveis de iniciação e curso básico de música em regime integrado ou articulado.

Com direção a cargo dos professores Ana Oliveira e Rodrigo Carvalho, a formação de canto coral que vai participar no Concerto de Ano Novo e de Reis integra os alunos da Classe de Conjunto que ao longo de cada ano letivo adquirem formação musical de grupo, com particular enfoque na expressão vocal.