Não pára a onda de solidariedade, a favor dos Bombeiros Voluntários de Vagos (BVV), que têm em curso a campanha de angariação de fundos, para a segunda fase do projeto de obras que irá incidir no rés-do-chão do quartel-sede. Depois do donativo de 1000 euros, entregue pela confraria gastronómica “As Sainhas”, chegou mais um, no valor de 400 euros, atribuído pela empresa Corvauto – Comércio e Reparações de Veículos Auto SA. A freguesia de Ponte de Vagos também se chegou à frente, através da comissão de festas 2018, e trouxe 500 euros.

Leia mais na edição de 17 de janeiro do Jornal da Bairada.