Nuno Lourenço, ex-treinador dos benjamins do Águeda; infantis do Anadia e Paredes do Bairro, ele que também foi diretor desportivo do Recreio de Águeda, para além da carreira de guarda-redes em diversos clubes da região, é o novo treinador da União Desportiva de Bustos. O novo técnico substituiu Daniel Santos, que não resistiu aos seis jogos sem ganhar no campeonato distrital da 2.ª divisão. O ex-treinador regressa ao cargo de coordenador das camadas jovens do Bustos.